136 августа 2019

Для продажи маркированных сигарет торговая точка закупила 2D-сканеры. Как их списать?

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отвечает:

Стоимость 2D-сканера для онлайн-кассы составляет, как правило, менее 40 000 руб. Поэтому его можно включить в расходы сразу на дату передачи в эксплуатацию, если это предусмотренно учетной политикой компании. В учете отразите сканер на счете 10:

ДЕБЕТ 10 КРЕДИТ 60
получили сканер для штрихкода.

При передаче сканера в эксплуатацию сделайте проводку:

ДЕБЕТ 26 (44) КРЕДИТ 10
передали сканер в эксплуатацию.

При расчете налога на прибыль включите стоимость такого имущества в материальные расходы. Порядок списания такого имущества компания вправе самостоятельно установить в учетной политике для целей налогообложения.

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