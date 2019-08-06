Стоимость 2D-сканера для онлайн-кассы составляет, как правило, менее 40 000 руб. Поэтому его можно включить в расходы сразу на дату передачи в эксплуатацию, если это предусмотренно учетной политикой компании. В учете отразите сканер на счете 10:

ДЕБЕТ 10 КРЕДИТ 60

получили сканер для штрихкода.

При передаче сканера в эксплуатацию сделайте проводку:

ДЕБЕТ 26 (44) КРЕДИТ 10

передали сканер в эксплуатацию.

При расчете налога на прибыль включите стоимость такого имущества в материальные расходы. Порядок списания такого имущества компания вправе самостоятельно установить в учетной политике для целей налогообложения.

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