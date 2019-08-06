Продлевать отпуск не нужно (определение Конституционного суда от 25.01.2007 № 131-О-О). Это связано с тем, что с момента начала отпуска трудовые отношения с сотрудником фактически прекращают. Конституционный суд указал, что последним рабочим днем в данном случае признают день, предшествующий отпуску. Правила о продлении ежегодного оплачиваемого отпуска по части 1 статьи 124 Трудового кодекса к этому сотруднику применять не нужно (п. 1 письма Роструда от 24.12.2007 № 5277-6-1).

Что касается выплат, то у работника есть право получить пособие по временной нетрудоспособности. Если болезнь наступила в период до даты его увольнения, то есть последнего дня отпуска, выплачивайте сотруднику пособие в общем порядке, за все календарные дни болезни исходя из стажа.

Рассмотрим пример. Сотруднице Коршуновой В.Е. с 4 декабря 2018 года предоставили отпуск 14 календарных дней с последующим увольнением. 3 декабря у сотрудницы был последний рабочий день. В этот день ей выдали трудовую книжку и произвели окончательный расчет. Дата увольнения – это последний день отпуска, то есть 17 декабря 2018 года. Во время отпуска Коршунова заболела. С 10 декабря 2018 года по 24 января 2019 года находилась на больничном. После чего представила больничный лист в компанию для оплаты. Так как Коршунова заболела во время отпуска, а не после увольнения, то получила больничное пособие за все дни болезни по общим правилам с учетом ее страхового стажа.

На больничное пособие работник будет претендовать и в случае, если он заболеет или получит травму в течение 30 дней со дня увольнения. В данной ситуации это последний день отпуска. Пособие платите также за все дни болезни, но рассчитайте его исходя из 60 процентов среднего заработка независимо от страхового стажа (ч. 2 ст. 5, ч. 2 ст. 7, ч. 1, 2 ст. 15 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, ст. 127 ТК, определение Верховного суда от 23.11.2015 № 34-КГ15-13, апелляционное определение Московского городского суда от 26.03.2012 № 11-1735, определения Московского областного суда от 17.04.2012 № 33-6503/2012, Ленинградского областного суда от 28.02. 2012 № 33-936/2012, кассационное определение Хабаровского краевого суда от 20.08.2010№ 33-5524).

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