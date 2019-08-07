Сейчас вряд ли кто-то точно ответит на этот вопрос. Но могу предположить, что новый порядок позволит ФНС быстрее обрабатывать данные бухучета компаний.

В распоряжение налоговиков не поступят принципиально новые или дополнительные сведения. Компании и раньше представляли в инспекцию бухгалтерскую отчетность [подп. 5 п. 1 ст. 23 НК]. Контролеры могут получить экземпляр отчетности в Росстате. С новым информационным ресурсом у них будет тот же объем и состав исходных данных, что и сейчас.

Не секрет, что инспекторы сопоставляют сведения из отчета о финансовых результатах и данные деклараций по налогу на прибыль и НДС. Когда все начнут представлять электронную бухгалтерскую отчетность и напрямую контролерам, то получится автоматизировать аналитические процедуры для проверок.

ФНС интегрирует в АИС Налог-3 сведения реестров и информационных ресурсов, которые она ведет. Налоговики могут прописать для программы алгоритм камеральных проверок с применением данных из бухгалтерских отчетов. Не исключено, что их будут использовать не только для анализа деклараций по налогу на прибыль и НДС.

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