319 сентября 2019

Если бухгалтерскую отчетность начнут сдавать в электронном виде, надо ли оформлять бумажный экземпляр?

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отвечает:

Да, компании может потребоваться подлинник отчетности на бумаге.

Отчитаться на бумаге за следующий, то есть за 2019 год, разрешили только малому бизнесу. Затем все отчеты налоговики будут получать в виде электронного документа.

Бухгалтерскую отчетность вправе получить учредители [подп. 6 п. 2 ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ]. На основе этих же данных принимают решения руководители компании. Нередко будущие контрагенты хотят получить бухгалтерскую отчетность прежде, чем заключить договор. Если они не могут принять электронный документ, им потребуется бумажный экземпляр.

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