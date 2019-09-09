Да, компании может потребоваться подлинник отчетности на бумаге.

Отчитаться на бумаге за следующий, то есть за 2019 год, разрешили только малому бизнесу. Затем все отчеты налоговики будут получать в виде электронного документа.

Бухгалтерскую отчетность вправе получить учредители [подп. 6 п. 2 ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ]. На основе этих же данных принимают решения руководители компании. Нередко будущие контрагенты хотят получить бухгалтерскую отчетность прежде, чем заключить договор. Если они не могут принять электронный документ, им потребуется бумажный экземпляр.

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