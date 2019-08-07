1027 августа 2019

Мы оформили сотруднице отпуск с последующим увольнением на 17 календарных дней, произвели все расчеты, выдали трудовую книжку. Через неделю она принесла справку о ранних сроках беременности и требует восстановить ее на работе. Что нам делать?

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отвечает:

Восстанавливать сотрудницу на работе вы не обязаны. Она сама подала заявление о расторжении трудового договора и ушла в отпуск с последующим увольнением. Все документы об увольнении оформили до ее ухода в отпуск, в последний рабочий день. Заявление она не вправе отзывать после начала отпуска, так как фактически с ней уже прекратили трудовые отношения. Это правило действует даже в том случае, если сотрудница во время отпуска узнала о своей беременности. Каких-либо других оснований для восстановления на работе нет.

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