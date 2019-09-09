Нет, такой отпуск оформлять нельзя. С последующим увольнением оформляют только оплачиваемый отпуск – основной или дополнительный, который сотрудник не использовал до увольнения (ст. 127 ТК). Поэтому предоставить отпуск без сохранения с последующим увольнением невозможно. Это правило относится и к другим видам отпусков: учебному, по уходу за ребенком, по беременности и родам.

Вместе с тем работник с согласия работодателя может использовать отпуск без сохранения заработной платы перед увольнением. Только в этом случае нужно написать два отдельных заявления: на отпуск без сохранения и на увольнение по собственному желанию. Это не нарушает правила статьи 128 Трудового кодекса. Кроме того, сотрудник может подать заявление на увольнение по собственному желанию в отпуске за свой счет (ст. 80 ТК). Также он сможет отозвать заявление на увольнение, если находится в отпуске без сохранения заработной платы.

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