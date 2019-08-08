188 августа 2019

Аудиторское заключение к отчетности надо тоже представить по электронке. Значит, аудитор должен составить его изначально в виде электронного документа и с электронной подписью?

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отвечает:

Разумеется.

С 1 января 2017 года в России действуют международные стандарты аудита. В том числе стандарт 700 «Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности». В нем прописано, что аудитор составляет заключение на бумаге или на электронном носителе и может использовать электронную подпись [п. А19, А65 Международного стандарта аудита 700, утв. приказом Минфина от 09.11.2016 № 207н].

Организация обязана представить вместе с отчетностью экземпляр заключения, а не его копию. Поэтому надо отправить не скан бумажного документа от аудитора, а именно подлинник с электронной подписью.

С 1 января 2020 года ФНС будет утверждать форматы для бухгалтерской отчетности [п. 4 ст. 1 Федерального закона от 28.11.2018 № 444-ФЗ]. Сейчас тоже можно представлять электронное аудиторское заключение, если составить его по формату, который рекомендовала ФНС [таблица 4.38приложения 10 к письму ФНС от 16.07.2018 № ПА-4-6/13687@].

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