Восстанавливать сотрудницу на работе вы не обязаны. Она сама подала заявление о расторжении трудового договора и ушла в отпуск с последующим увольнением. Все документы об увольнении оформили до ее ухода в отпуск, в последний рабочий день. Заявление она не вправе отзывать после начала отпуска, так как фактически с ней уже прекратили трудовые отношения. Это правило действует даже в том случае, если сотрудница во время отпуска узнала о своей беременности. Каких-либо других оснований для восстановления на работе нет.

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