Нет, при таком займе кассовые чеки не нужны.

Компания вправе предоставить сотруднику заем в денежной или натуральной форме на личные нужды (п. 1 ст. 807 ГК). Для этого заключите договор займа.

В 2018 году требуется выбивать кассовые чеки, когда компания получает обратно заемные деньги.

С 1 июля 2019 года чек требуется и при выдаче займа (ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ). Чек обязана будет выбить организация, выдавшая заем. Но правило касается только операций, к которым можно применить положения о товарном или коммерческом кредите. То есть если компания продала товар или услугу с отсрочкой или рассрочкой платежа.

В данном случае сотрудник ничего не приобретал у работодателя. Заем ему потребовался на личные нужды. В таком случае не надо пробивать кассовый чек.

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