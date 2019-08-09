229 августа 2019

Собираемся увольнять сотрудника по соглашению сторон с выплатой пособия. Одним из пунктов хотим закрепить, что до даты увольнения обязуемся предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск. Можно ли это сделать?

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отвечает:

Да, можно. По желанию сотрудника вы можете предоставить ему отпуск с последующим увольнением за исключением случаев увольнения за виновные действия. Увольнение по соглашению сторон к таким случаям не относится.

Дата расторжения трудового договора при увольнении по соглашению сторон может быть любой. Ее определяют стороны с учетом взаимных интересов (ст. 78 ТК). Поэтому в соглашение о расторжении трудового договора можно включить условие об отпуске с последующим увольнением. Днем расторжения трудового договора в таком случае будет последний день отпуска (ч. 2 ст. 127 ТК).

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