Да, за общее название в чеке возможен штраф.

В кассовом чеке должны быть все обязательные реквизиты. Исключений ни для кого нет (п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Наименование товара — обязательный реквизит. Нельзя писать общее название или, например, артикул. Из чека должно быть понятно, что именно приобрел покупатель. Если продавец не будет отражать в чеке точное название товара, то на проверке его могут оштрафовать на сумму до 10 тыс. руб. (ч. 4 ст. 14.5 КоАП).

По формату фискальный накопитель записывает в реквизите «наименование товара» не более 128 символов (таблица 5 приложения 2 к приказу ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@). Если наименование товара или услуги не помещается на чеке, печатайте краткое название товаров или услуг и рядом код номенклатуры, которую применяет компания (письмо Минфина от 25.09.2018 № 03-01-15/68652). В таком случае данные, которые организация направит налоговикам, совпадут со сведениями, которые предъявите покупателю. За непонятное название товара также могут оштрафовать на 10 тыс. руб. (ч. 4 ст. 14.5 КоАП).

Продавец вправе дополнять чек любыми реквизитами. Например, можно отражать бонусные баллы, сведения о гарантии и т. д. (п. 7 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ, письмо Минфина от 05.02.2018 № 03-01-15/6377).

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