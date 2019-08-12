3912 августа 2019

Менеджер отдела снабжения поскользнулся в офисе на лестнице и сломал руку. Можно это считать производственной травмой? Если да, то какие документы собрать, чтобы получить деньги от ФСС?

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отвечает:

Зависит от результатов расследования. Травму, которую работник получил на территории компании, нужно расследовать как несчастный случай на производстве. Ведь он произошел в течение рабочего времени и на территории работодателя (ч. 2 ст. 229.2, cт. 227 ТК).

Создайте комиссию по расследованию несчастного случая. В нее должны входить специалист по охране труда, представитель работодателя, например руководитель компании, а также представитель профсоюза, если он есть (ч. 1 ст. 229 ТК). Какие материалы должна собрать комиссия и какими документами оформить результаты, смотрите в шпаргалке ниже (ч. 3 и 4 ст. 229.2, ч. 1 ст. 230 ТК).

Если комиссия установит, что несчастный случай — производственный, то компания вправе получить компенсацию от ФСС. В этом случае составьте акт по форме № Н-1 (утв. постановлением Минтруда от 24.10.2002 № 73) в трех экземплярах. Все несчастные случаи фиксируйте в журнале регистрации несчастных случаев на производстве (ч. 1 ст. 230.1 ТК).

Акт по форме № Н-1 и все материалы расследования должен утвердить руководитель. Один экземпляр акта № Н-1 и акта о расследовании несчастного случая по форме № 4из постановления Минтруда № 73 вместе с копиями материалов расследования направьте в территориальное отделение ФСС (ч. 6 ст. 230 ТК). Также приложите заявление пострадавшего с просьбой выплатить пособие, справку о среднем заработке и копию трудовой книжки.

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