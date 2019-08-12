3412 августа 2019

Работница периодически выходит из отпуска по уходу за ребенком, а после непродолжительной работы снова возвращается к законному отдыху. Работодатель столкнулся с тем, что не может взять на ее место временного работника. Как прекратить подобное поведение работницы?

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отвечает:

Описанная ситуация не предполагает однозначного решения. Формально работница вправе прерывать отпуск в любое время. Однако защитить свои права работодатель может. Например, поставить вопрос о злоупотреблении работницей своим правом.

Статья 256 ТК гарантирует право женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, неограниченное число раз прерывать этот отпуск. Это означает, что сотрудница вправе прерывать отпуск даже и на один день, и через день.

В описанной ситуации рекомендую работодателю получать у работницы заявления о намерении прервать отпуск за личной подписью.

Такая процедура даст работодателю время подготовить необходимые кадровые приказы.

Также предприятию следует использовать все юридические механизмы для взаимодействия с работницей, включая запрос справок-подтверждений о неиспользовании отпуска иными членами семьи с проверкой-запросом тем организациям, которые такие справки выдадут.

Если работодатель будет располагать какими-либо доказательствами, например видео- или аудиозаписю, показаниями работников, которые подтвердили бы, что работница не имеет действительного желания выходить на работу, а делает это искусственно, то можно обратиться в суд с иском об установлении факта злоупотребления правом.

Также я рекомендовал бы действовать в данной ситуации совместно с органами ФСС. Они могут выступить в качестве третьего лица на стороне работодателя (истца) и поставить вопрос об обоснованности выдачи данной сотруднице пособия по уходу за ребенком.

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