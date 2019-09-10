Нет, НДС перечислять не надо. Компания не рассчиталась с исполнителем за услуги. А обязанность заплатить налог у налогового агента возникает в момент оплаты (подп. 1п. 3 ст. 24, п. 2 ст. 161 НК). Штраф за неуплату налога взыскивают с налогового агента, если он не удержал и не заплатил НДС (ст. 123 НК). Такого же мнения придерживаются суды. Судьи считают, что правонарушение возникает, если налоговый агент не удержал налог из выплаченных поставщику денег (п. 21 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57).

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