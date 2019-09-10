В таком случае чек не нужен.

Поставщик, который не исполнил сделку, должен вернуть компании аванс в полном объеме (п. 1 ст. 1102 ГК). Например, если организация перечислила предоплату, а контрагент не выполнил поставку (п. 3 ст. 487 ГК).

Компания не обязана пробивать чек, когда ей возвращают предоплату наличными. В таком случае партнер компании пробьет чек с признаком «Возврат прихода». Но не будет ошибкой, если вы выбьете чек с признаком «Возврат расхода».

Возможно, поставщик нарушает кассовую дисциплину. Нельзя расходовать наличную выручку на возврат авансов, которые контрагент перечислил на расчетный счет (п. 2 Указания ЦБ от 07.10.2013 № 3073-У). Иначе контрагента могут оштрафовать на сумму до 50 тыс. руб. (ч. 1 ст. 15.1 КоАП).

Компания не обязана проверять кассовую дисциплину контрагента. Организацию не оштрафуют, если она примет деньги, даже если поставщик их вернул наличными.

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