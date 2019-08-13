Чтобы проверить, кому принадлежит банковская карта, запросите выписку по счету.

Сотрудники компании вправе оплачивать товары или услуги корпоративной картой организации. Для этого компания должна утвердить список работников, которые вправе пользоваться корпоративной картой (п. 1 ст. 847 ГК).

Корпоративная карта привязана к расчетному счету организации. Поэтому деньги спишутся со счета контрагента. То есть плательщиком будет организация-контрагент. Счет отправителя будет начинаться с цифр 407028.

При безналичных расчетах между организациями чек можно не пробивать.

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