Какие документы нужны, чтобы оформить несчастный случай на производстве?

Чтобы оформить несчастный случай на производстве, составьте следющие документы:
- планы, схемы места происшествия;
- протоколы опроса очевидцев, должностных лиц, объяснений пострадавших;
- выписки из журналов регистрации инструктажей, протоколов проверки знаний пострадавшего по охране труда;
- акт по форме № Н-1;
- акт о расследовании несчастного случая по форме № 4, если несчастный случай тяжелый, групповой или со смертельным исходом;
- протокол осмотра места несчастного случая по форме № 7;
- приказ о создании комиссии;
- протокол опроса пострадавшего или очевидца несчастного случая по форме № 6;
- медицинское заключение по форме № 315/у;
- справка из медучреждения о заключительном диагнозе пострадавшего по форме № 316/у.
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