613 августа 2019

Какие документы нужны, чтобы оформить несчастный случай на производстве?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Чтобы оформить несчастный случай на производстве, составьте следющие документы: 

  • планы, схемы места происшествия;
  • протоколы опроса очевидцев, должностных лиц, объяснений пострадавших;
  • выписки из журналов регистрации инструктажей, протоколов проверки знаний пострадавшего по охране труда;
  • акт по форме № Н-1;
  • акт о расследовании несчастного случая по форме № 4, если несчастный случай тяжелый, групповой или со смертельным исходом;
  • протокол осмотра места несчастного случая по форме № 7;
  • приказ о создании комиссии;
  • протокол опроса пострадавшего или очевидца несчастного случая по форме № 6;
  • медицинское заключение по форме № 315/у;
  • справка из медучреждения о заключительном диагнозе пострадавшего по форме № 316/у.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.