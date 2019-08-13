Какую работу считать сверхурочной?

Сверхурочной следует считать работу, которую сотрудник выполняет за пределами установленной для него продолжительности рабочего времени по инициативе работодателя (ч. 1 ст. 99 ТК). Например, это работа сверх ежедневной смены или нормального числа рабочих часов за учетный период. Продолжительность такой работы не должна быть более четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (ч. 4 ст. 99 ТК).

Не относится к сверхурочной работе время, на которое сотрудник задерживается на рабочем месте по собственной инициативе. Допустим, если не успевает выполнить свои обязанности.

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