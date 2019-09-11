3711 сентября 2019

Компания предоставляет сотруднику материальную помощь 4000 руб. Надо ли отражать выплату в расчете 6-НДФЛ?

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отвечает:

Безопаснее отразить любую сумму материальной помощи в расчете.

Компания может предоставить сотруднику помощь несколько раз за год и превысить лимит выплат, которые не облагаются НДФЛ (п. 28 ст. 217 НК). Если это произойдет, в 6-НДФЛ потребуется показать всю материальную помощь как в пределах 4000 руб., так и сверх этой суммы.

Например, если выдали сотруднику за год 9000 руб. материальной помощи, то в расчете надо отразить эту сумму с учетом вычета в 4000 руб. (п. 3.1, 3.3 Порядка, утв. приказом ФНС от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@, приложение 2 к приказу ФНС от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@, письмо ФНС от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@).

Не включайте в расчет 6-НДФЛ материальную помощь, которую полностью не облагаете налогом. Например, не нужно отражать выплаты в связи со смертью родственника работника (п. 8 ст. 217 НК, письмо ФНС от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@).

В справке 2-НДФЛ по итогам года вы вправе не отражать материальную помощь сотрудникам в пределах 4000 руб. Но, если покажете ее в 6-НДФЛ, тогда между справкой и расчетом будут расхождения. Чтобы инспекторы не требовали пояснений, можно включить выплату в оба отчета, это не ошибка.

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