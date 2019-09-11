На практике налоговики отказывают в вычете НДС по проектным работам, если госэкспертиза дала отрицательное заключение. Но с ФНС можно спорить. Суды поддерживают компании, которые после отрицательного заключения получили положительное.

Когда налоговики отказывают в вычете, они приводят такие аргументы. Чтобы у компании появилось право на вычет, строящийся объект должен использоваться в деятельности, облагаемой НДС. А это возможно, только если строительство завершится. Для этого нужно разрешение на строительство. Его дадут, только когда проектная документация пройдет госэкспертизу и получит положительное заключение (п. 7 ст. 51 ГрК). Без этого закончить строительство невозможно, а значит, проектные работы не относятся к деятельности, облагаемой НДС.

Если решите не восстанавливать НДС по проектным работам, будьте готовы к спору с налоговиками. Напомните проверяющим, что кодекс не обязывает компанию восстанавливать НДС в такой ситуации (п. 3 ст. 170 НК). С 2006 года НДС по строительно-монтажным работам принимают к вычету, не дожидаясь окончания строительства объекта (п. 6 ст. 171, п. 5 ст. 172 НК). Кроме этого идет работа над исправлением проектной документации. Как только подрядчик устранит ошибки, компания получит положительное заключение государственной экспертизы. Дополнительно сошлитесь на судебную практику. В схожих ситуациях суды поддерживают организации (постановления ФАС Московского округа от 16.09.2011 по делу № А40-8863/11-140-34, ФАС Северо-Кавказского округа от 30.08.2013 № Ф08-4992/2013).

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