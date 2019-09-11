Как оплатить сверхурочную работу в ночное время?

Когда условия труда работника отклоняются от нормальных по нескольким параметрам, дополнительная оплата ему положена по каждому из оснований. Так, если сверхурочная работа пришлась на ночное время — с 10 вечера до 6 утра, следует платить и за сверхурочную работу, и отдельно за труд ночью.

Первые два часа сверхурочной работы нужно оплачивать не менее чем в полуторном размере, а последующие часы — не менее чем в двойном размере. При этом минимальный размер доплаты за ночную работу составляет 20 процентов часовой тарифной ставки или оклада за каждый час работы в ночное время. Такой порядок прописан в постановлении Правительства от 22.07.2008 № 554.

Например, сотрудник отработал сверхурочно шесть часов, из них два часа в ночное время. Оклад работника — 12 000 руб. За труд в ночное время ему установлена доплата 30 процентов от оклада за каждый час. В сентябре норма рабочего времени — 160 часов. Оплата по окладу за час составит 75 руб. (12 000 руб. : 160 ч). Доплата за работу ночью — 45 руб. (75 руб. ? 30% ? 2 ч). Оплата сверхурочной работы — 825 руб. (75 руб. ? 2 ч ? 1,5 + 75 руб. ? 4 ч ? 2). Всего за переработку сотрудник получит 945 руб.

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