Фактически сотрудник получает доход в день, когда компания оплатила переговоры (п. 1 ст. 223 НК). Перечислите налог не позднее следующего рабочего дня после выплаты (п. 6 ст. 226 НК).

Если компания оплачивает сотрудникам служебную связь, у работников не возникает экономической выгоды, ведь они ведут переговоры в интересах компании (п. 3 ст. 217 НК). При этом личные переговоры сотрудников по служебному телефону не связаны с исполнением работниками трудовых обязанностей. В таком случае, если организация оплачивает мобильную связь в интересах сотрудников, у работников возникает экономическая выгода (ст. 41 НК).

Оплата мобильной связи — это доход работников в натуральной форме (ст. 211 НК).

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