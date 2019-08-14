3814 августа 2019

Компания заключила договор с оператором мобильной связи, сотрудники используют корпоративную связь в работе. При этом по итогам каждого месяца оператор представляет детализацию переговоров. Например, в августе оператор присылает выписку за июль — уже после того, как организация выдала работникам зарплату за июль. Расходы на личные переговоры включаем в доходы сотрудников и облагаем эти суммы НДФЛ. Какое число отражать в строке 100 «Дата фактического получения дохода» 6-НДФЛ? Когда удерживать НДФЛ?

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отвечает:

Фактически сотрудник получает доход в день, когда компания оплатила переговоры (п. 1 ст. 223 НК). Перечислите налог не позднее следующего рабочего дня после выплаты (п. 6 ст. 226 НК).

Если компания оплачивает сотрудникам служебную связь, у работников не возникает экономической выгоды, ведь они ведут переговоры в интересах компании (п. 3 ст. 217 НК). При этом личные переговоры сотрудников по служебному телефону не связаны с исполнением работниками трудовых обязанностей. В таком случае, если организация оплачивает мобильную связь в интересах сотрудников, у работников возникает экономическая выгода (ст. 41 НК).

Оплата мобильной связи — это доход работников в натуральной форме (ст. 211 НК).

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