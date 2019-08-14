Нет, если работник получил травму по дороге на работу в результате аварии на личном автомобиле. Такие травмы не признают производственными. Исключение могут сделать только для случаев, когда есть подтверждение, что автомобиль использовали в служебных целях. Для этого понадобится трудовой договор, в котором есть пункт, что сотрудник использует личный автомобиль в служебных целях. Кроме этого понадобится приказ руководителя или локальный нормативный акт о работе на личном авто и путевые листы или другие документы учета служебных поездок сотрудника.

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