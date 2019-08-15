2515 августа 2019

Компания закрыла два обособленных подразделения. У обособок был один ОКТМО, но разные КПП. Как отражать эти обособленные подразделения в 6-НДФЛ?

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отвечает:

Представьте отчетность в инспекцию по месту регистрации головного офиса.

Отразите в расчете КПП подразделений, которые организация закрыла. В строке «Представляется в налоговый орган (код)» напишите четырехзначный код инспекции, в которой организация состоит на учете.

В строке «По месту нахождения (учета) (код)» расчета отразите код 214 или 213, если компания — крупнейший налогоплательщик. При этом, если организация отчитывается за периоды до 2017 года, отразите в строке код 212.

Запишите в строке «Налоговый агент» расчета 6-НДФЛ наименование организации, а в строке «Код по ОКТМО» — код города, где работали подразделения компании (п. 1.10, 2.2 Порядка, утв. приказом ФНС от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@).

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