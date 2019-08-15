Нет, штрафа не будет. Работник обязан незамедлительно сообщить работодателю о несчастном случае на производстве (ст. 214 ТК). Если сотрудник скрыл этот факт, то нарушил трудовую дисциплину. За это ему можно назначить дисциплинарное взыскание (ст. 192, 193 ТК).

Если несчастный случай или профзаболевание на производстве скрыл сам работодатель, то ему грозит штраф — от 5000 до 10 000 руб. Директора могут оштрафовать максимум на 1000 руб. (ст. 15.34, 23.12 КоАП).

Раз несчастный случай скрыл сотрудник, то организация и ее руководитель не виноваты в том, что не сразу сообщили в ФСС. Это исключает административную ответственность (ст. 2.2 КоАП).

Чтобы подтвердить несчастный случай, попросите пострадавшего и очевидцев, если они были, оформить письменное объяснение. Кроме того, держите наготове журнал регистрации несчастных случаев на производстве. Если соберете все подтверждающие документы из шпаргалки, ФСС компенсирует расходы.

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