1015 августа 2019

Бухгалтеры в своей работе используют бухгалтерские программы, такие как 1С, «Парус». По какому коду КОСГУ запланировать расходы на их приобретение и обслуживание?

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отвечает:

Порядок применения кодов КОСГУ зависит от экономического содержания договора. Например, приобретение и обновление лицензионных программ нужно отражать по кодам 352 «Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования» КОСГУ и 353 «Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования» КОСГУ. Обычно в лицензионном договоре на приобретение программы срок ее использования не определен.

Все техническое обслуживание, диагностику, исправление неисправностей, техподдержку проводите по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ.

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