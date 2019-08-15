Порядок применения кодов КОСГУ зависит от экономического содержания договора. Например, приобретение и обновление лицензионных программ нужно отражать по кодам 352 «Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования» КОСГУ и 353 «Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования» КОСГУ. Обычно в лицензионном договоре на приобретение программы срок ее использования не определен.

Все техническое обслуживание, диагностику, исправление неисправностей, техподдержку проводите по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>