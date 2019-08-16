Сдавайте расчеты 6-НДФЛ по каждому подразделению компании.
Организация вправе зарегистрировать подразделения по одному юридическому адресу.
Формируйте отчетность для каждого филиала организации отдельно, даже если руководитель зарегистрировал подразделения в одной инспекции (письмо ФНС от 28.12.2015 № БС-4-11/23129).
На титульных листах расчетов 6-НДФЛ отражайте КПП и ОКТМО каждого обособленного подразделения организации.
Сдавайте расчеты 6-НДФЛ и перечисляйте налоги отдельно — по месту регистрации организации и подразделений (п. 7 ст. 226 НК).
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