Доход с материальной выгоды работника от займа облагайте по ставке 35 процентов, если сотрудник резидент, или 30 процентов, если нерезидент. Платите налог на КБК: 182 1 01 02010 01 1000 110.

Сотрудник, которому работодатель предоставил беспроцентный заем, экономит на процентах. В таком случае «физик» получил деньги от компании, с которой он взаимозависим или заключил трудовой договор. У работника возникает материальная выгода от экономии на процентах по рублевому или валютному займу. По рублевому — если процентная ставка в договоре меньше двух третей ключевой ставки ЦБ (п. 2 ст. 212 НК, Указание ЦБ от 11.12.2015 № 3894-У). По валютному — если процентная ставка по договору меньше 9 процентов (п. 2 ст. 212 НК).

Удерживайте НДФЛ с материальной выгоды работника от займа (подп. 1 п. 1 ст. 212 НК). Если заемщик — налоговый резидент, облагайте доход в виде материальной выгоды по ставке 35 процентов (п. 2 ст. 224 НК). Если предоставили заем нерезиденту — по ставке 30 процентов (п. 3 ст. 224 НК).

Дата фактического получения дохода «физика» в виде материальной выгоды от экономии на процентах по займу — каждый последний день месяца (п. 1 ст. 223 НК).

Рассчитывайте выгоду сотрудника в течение всего срока, на который предоставили заем (подп. 7 п. 1 ст. 223 НК).

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