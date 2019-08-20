Затраты на протокольные мероприятия можно учитывать по-разному, в зависимости от того, кто их организует. Когда мероприятие проводит само учреждение, расходы на закупку товаров надо отражать по кодам статьи 340 КОСГУ. Например, продукты питания для банкета — по подстатье 342 «Увеличение стоимости продуктов питания» КОСГУ, грамоты — по подстатье 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения» КОСГУ.

Если командируемый сотрудник несет дополнительные затраты, когда участвует в конкурсе, расходы следует рассматривать как компенсацию и применять подстатью 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ.

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