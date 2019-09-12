Компания не вправе зачесть переплату НДФЛ в счет будущих платежей.

Организации и предприниматели удерживают налог из доходов сотрудников. Закон запрещает компаниям и бизнесменам платить НДФЛ за свой счет (п. 9 ст. 226 НК).

Если главбух по ошибке переплатил НДФЛ, инспекторы примут только сумму, которую компания фактически удержала из доходов работников.

Верните переплату налога, а в следующем месяце перечислите полную сумму НДФЛ. Для этого составьте заявление по форме, утв. приказом ФНС от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182. Приложите к документу выписку из регистра налогового учета, копию платежки на НДФЛ (п. 1 ст. 231 НК).

Контролеры вернут деньги, если у организации нет недоимок по налогам, долгов по пеням и штрафам (п. 6 ст. 78 НК). Кроме того, организация вправе зачесть переплату НДФЛ в счет погашения задолженности или будущих платежей по другим налогам (п. 1 ст. 78 НК).

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