1221 августа 2019

У банка отозвали лицензию. Мы как раз платили налоги, и деньги не дошли до бюджета. Через суд добились, чтобы инспекторы засчитали платеж. Теперь налоговики отказываются вернуть переплату. Это законно?

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отвечает:

Вернуть переплату не получится.

Банк не исполнит поручение, которое получил накануне отзыва лицензии. Если компания подаст платежку на налоги, деньги зависнут, но инспекторы обязаны засчитать платеж при условии, что организация не была в сговоре с банком.

Если инспекторы отказываются зачитывать платеж, доказать свою правоту компаниям удается в суде (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 07.08.2013 № А40-139144/12-140-999). Но даже это не гарантирует компании право на зачет или возрат этой суммы (постановление Президиума ВАС от 23.09.2008 № 6673/08).

Фактически деньги до бюджета не дошли. А значит, возвращать нечего. Поэтому судьи в некоторых регионах поддерживают налоговиков (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.05.2018 № Ф07-4911/2018).

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