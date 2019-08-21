Применять профстандарты обязательно, если требования к квалификации работника установлены законами (ст. 193.5 ТК). Например, необходимо соблюдать профстандарт на должности ветеринарного врача и фельдшера, зоотехника и агронома (ч. 2, 3приложения к приказу Минздравсоцразвития от 15.02.2012 № 126н). Если не применять обязательные профстандарты, для компании возможен штраф до 50 000 руб. Для руководителя – 5000 руб. (ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП).

Для остальных профессий в сельском хозяйстве стандарты необязательны. Но есть два случая, когда наименование должности в трудовой книжке нужно указать, как в профстандарте, даже если применять его не обязательно. Первый – работа дает право на компенсации или льготы. Второй – на сотрудника распространяются ограничения по допуску к работе (абз. 3 ч. 2 ст. 57 ТК). Кроме того, профстандарты выручают, когда надо составить должностную инструкцию.

Профессии, для которых Минтруд разработал профстандарты, смотрите в таблице. Если для конкретных должностей профессиональные стандарты до сих пор не утвердили, должность работника указывайте в соответствии с квалификационными справочниками.

Таблица. На каких должностях в сельхозкомпании сотрудники работают по профстандартам

Профессия Нормативный документ Специалист в области механизации сельского хозяйства Приказ Минтруда от 21.05.2014 № 340н Птицевод Приказ Минтруда от 21.05.2014 № 342н Животновод или зоотехник Приказ Минтруда от 27.06.2018 № 417н Оператор машинного доения Приказ Минтруда от 19.05.2014 № 324н Специалист по агромелиорации Приказ Минтруда от 21.05.2014 № 341н Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства Приказ Минтруда от 04.06.2014 № 362н Оператор по искусственному осеменению Приказ Минтруда от 27.06.2018 № 416н Овощевод Приказ Минтруда от 04.08.2014 № 525н Полевод Приказ Минтруда от 04.08.2014 № 522н Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм Приказ Минтруда от 04.08.2014 № 523н Обработчик шкур Приказ Минтруда от 27.06.2018 № 415н Ветеринарный врач Приказ Минтруда от 23.08.2018 № 547н Садовод Приказ Минтруда от 04.08.2014 № 527н Пчеловод Приказ Минтруда от 08.09.2014 № 617н Специалист в области декоративного садоводства или флорист Приказ Минтруда от 08.09.2014 № 627н Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования Приказ Минтруда от 08.09.2014 № 619н Агроном Приказ Минтруда от 09.07.2018 № 454н Специалист по эксплуатации мелиоративных систем Приказ Минтруда от 25.12.2014 № 1152н Ветеринарный фельдшер Приказ Минтруда от 21.12.2015 № 1079н Селекционер по племенному животноводству Приказ Минтруда от 21.12.2015 № 1034н Винодел Приказ Минтруда от 13.09.2016 № 505н Техник-механик в сельском хозяйстве Приказ Минтруда от 15.02.2017 № 178н

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Дорогой коллега, подпишитесь со скидкой 20% и читайте «Главбух» до конца года бесплатно!! Узнать больше На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.

Опубликован: