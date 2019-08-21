821 августа 2019

Какие профессии в сельском хозяйстве должны соответствовать профстандартам? Что будет, если стандарты не соблюдать?

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отвечает:

Применять профстандарты обязательно, если требования к квалификации работника установлены законами (ст. 193.5 ТК). Например, необходимо соблюдать профстандарт на должности ветеринарного врача и фельдшера, зоотехника и агронома (ч. 2, 3приложения к приказу Минздравсоцразвития от 15.02.2012 № 126н). Если не применять обязательные профстандарты, для компании возможен штраф до 50 000 руб. Для руководителя – 5000 руб. (ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП).

Для остальных профессий в сельском хозяйстве стандарты необязательны. Но есть два случая, когда наименование должности в трудовой книжке нужно указать, как в профстандарте, даже если применять его не обязательно. Первый – работа дает право на компенсации или льготы. Второй – на сотрудника распространяются ограничения по допуску к работе (абз. 3 ч. 2 ст. 57 ТК). Кроме того, профстандарты выручают, когда надо составить должностную инструкцию.

Профессии, для которых Минтруд разработал профстандарты, смотрите в таблице. Если для конкретных должностей профессиональные стандарты до сих пор не утвердили, должность работника указывайте в соответствии с квалификационными справочниками.

Таблица. На каких должностях в сельхозкомпании сотрудники работают по профстандартам

Профессия

Нормативный документ

Специалист в области механизации сельского хозяйства

Приказ Минтруда от 21.05.2014 № 340н

Птицевод

Приказ Минтруда от 21.05.2014 № 342н

Животновод или зоотехник

Приказ Минтруда от 27.06.2018 № 417н

Оператор машинного доения

Приказ Минтруда от 19.05.2014 № 324н

Специалист по агромелиорации

Приказ Минтруда от 21.05.2014 № 341н

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Приказ Минтруда от 04.06.2014 № 362н

Оператор по искусственному осеменению

Приказ Минтруда от 27.06.2018 № 416н

Овощевод

Приказ Минтруда от 04.08.2014 № 525н

Полевод

Приказ Минтруда от 04.08.2014 № 522н

Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм

Приказ Минтруда от 04.08.2014 № 523н

Обработчик шкур

Приказ Минтруда от 27.06.2018 № 415н

Ветеринарный врач

Приказ Минтруда от 23.08.2018 № 547н

Садовод

Приказ Минтруда от 04.08.2014 № 527н

Пчеловод

Приказ Минтруда от 08.09.2014 № 617н

Специалист в области декоративного садоводства или флорист

Приказ Минтруда от 08.09.2014 № 627н

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования

Приказ Минтруда от 08.09.2014 № 619н

Агроном

Приказ Минтруда от 09.07.2018 № 454н

Специалист по эксплуатации мелиоративных систем

Приказ Минтруда от 25.12.2014 № 1152н

Ветеринарный фельдшер

Приказ Минтруда от 21.12.2015 № 1079н

Селекционер по племенному животноводству

Приказ Минтруда от 21.12.2015 № 1034н

Винодел

Приказ Минтруда от 13.09.2016 № 505н

Техник-механик в сельском хозяйстве

Приказ Минтруда от 15.02.2017 № 178н

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