Применять профстандарты обязательно, если требования к квалификации работника установлены законами (ст. 193.5 ТК). Например, необходимо соблюдать профстандарт на должности ветеринарного врача и фельдшера, зоотехника и агронома (ч. 2, 3приложения к приказу Минздравсоцразвития от 15.02.2012 № 126н). Если не применять обязательные профстандарты, для компании возможен штраф до 50 000 руб. Для руководителя – 5000 руб. (ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП).
Для остальных профессий в сельском хозяйстве стандарты необязательны. Но есть два случая, когда наименование должности в трудовой книжке нужно указать, как в профстандарте, даже если применять его не обязательно. Первый – работа дает право на компенсации или льготы. Второй – на сотрудника распространяются ограничения по допуску к работе (абз. 3 ч. 2 ст. 57 ТК). Кроме того, профстандарты выручают, когда надо составить должностную инструкцию.
Профессии, для которых Минтруд разработал профстандарты, смотрите в таблице. Если для конкретных должностей профессиональные стандарты до сих пор не утвердили, должность работника указывайте в соответствии с квалификационными справочниками.
Таблица. На каких должностях в сельхозкомпании сотрудники работают по профстандартам
|
Профессия
|
Нормативный документ
|
Специалист в области механизации сельского хозяйства
|
Приказ Минтруда от 21.05.2014 № 340н
|
Птицевод
|
Приказ Минтруда от 21.05.2014 № 342н
|
Животновод или зоотехник
|
Приказ Минтруда от 27.06.2018 № 417н
|
Оператор машинного доения
|
Приказ Минтруда от 19.05.2014 № 324н
|
Специалист по агромелиорации
|
Приказ Минтруда от 21.05.2014 № 341н
|
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
|
Приказ Минтруда от 04.06.2014 № 362н
|
Оператор по искусственному осеменению
|
Приказ Минтруда от 27.06.2018 № 416н
|
Овощевод
|
Приказ Минтруда от 04.08.2014 № 525н
|
Полевод
|
Приказ Минтруда от 04.08.2014 № 522н
|
Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм
|
Приказ Минтруда от 04.08.2014 № 523н
|
Обработчик шкур
|
Приказ Минтруда от 27.06.2018 № 415н
|
Ветеринарный врач
|
Приказ Минтруда от 23.08.2018 № 547н
|
Садовод
|
Приказ Минтруда от 04.08.2014 № 527н
|
Пчеловод
|
Приказ Минтруда от 08.09.2014 № 617н
|
Специалист в области декоративного садоводства или флорист
|
Приказ Минтруда от 08.09.2014 № 627н
|
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
|
Приказ Минтруда от 08.09.2014 № 619н
|
Агроном
|
Приказ Минтруда от 09.07.2018 № 454н
|
Специалист по эксплуатации мелиоративных систем
|
Приказ Минтруда от 25.12.2014 № 1152н
|
Ветеринарный фельдшер
|
Приказ Минтруда от 21.12.2015 № 1079н
|
Селекционер по племенному животноводству
|
Приказ Минтруда от 21.12.2015 № 1034н
|
Винодел
|
Приказ Минтруда от 13.09.2016 № 505н
|
Техник-механик в сельском хозяйстве
|
Приказ Минтруда от 15.02.2017 № 178н
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