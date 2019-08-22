Директор не обязан заверять копию у нотариуса.

Чтобы открыть бизнес, «физик» направляет в налоговую заявление, паспорт и квитанцию об уплате госпошлины за регистрацию (ст. 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Документы можно представить лично, отправить по почте или через интернет.

Когда «физик» направляет бумаги налоговикам по почте, копию паспорта надо заверить у нотариуса. Это не требуется, если будущий бизнесмен пришел к налоговикам лично.

Даже если нотариус заверит бумажную копию, то ее электронный скан не становится заверенным. Сведения в электронном приложении к заявлению подтверждает только подпись самого «физика».

Налоговики сверят данные из копии, которую прислал будущий предприниматель, со сведениями из МВД. Поэтому нотариально заверять бумажную копию паспорта перед тем, как отсканировать ее, не обязательно (письмо Минфина от 11.12.2018 № 03-12-13/89777). Налоговики и так примут документы по электронке.

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