Новый стандарт внес изменения в требования к образованию, стажу работы и трудовым функциям бухгалтера (приказ Минтруда от 21.02.2019 № 103н ). Появились новые трудовые функции для бухгалтеров высокой квалификации. Ранее их не было. Самих уровней квалификации стало больше – теперь есть седьмой и восьмой для главбуха и начальника управления консолидированной финансовой отчетности.

У главбухов и руководителей департамента бухучета должно быть высшее профильное образование – магистратура или специалитет. Обязательно повышение квалификации главного бухгалтера не менее 20 часов в год. Если пропустить занятия, то придется прослушать курсы в объеме не менее 120 часов за три года. Для главбухов с высшим образованием нужен опыт не менее пяти лет. Со средним – не менее семи.

Профстандарт обязателен только для главбухов публичных акционерных обществ, страховых компаний и фондов. Это значит, что сельхозкомпании в форме ПАО обязаны переписать должностные инструкции бухгалтеров и сотрудников финансового отдела.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>