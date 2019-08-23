3523 августа 2019

Мы на общей системе. Купили для детей сотрудников билеты на новогоднее шоу. Как провести их в учете?

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отвечает:

В налоговом учете подарки не списывайте. В бухгалтерском — учтите в расходах.

Для налога на прибыль подарки — это имущество, которое компания передала безвозмездно. Поэтому учесть билеты в расходах не получится (письмо Минфина от 08.10.2012 № 03-03-06/1/523). Продажа билетов на бланках строгой отчетности не облагается НДС (подп. 20 п. 2 ст. 149 НК). Поэтому вычета не будет. Но безопаснее начислить налог, когда вы передадите билеты, если ваша компания не работает в сфере культуры и искусства. Подарки вы делаете детям сотрудников. Фактически презент получают родители от своего работодателя. Но если вы подпишете договор дарения, то взносы начислять не надо (письмо Минфина от 04.12.2017 № 03-15-06/80448). НДФЛ исчислите и удержите (письмо Минфина от 12.08.2014 № 03-04-06/40051). При этом налогом не облагаются подарки в сумме 4000 руб. за год (п. 28 ст. 217 НК).

В бухгалтерском учете билеты спишите в прочие расходы. Сделайте проводки:

Дебет 91 Кредит 50
вручены билеты на новогоднее представление;

Дебет 70 Кредит 68
удержан НДФЛ.

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