Да, по новым требованиям учреждение обязано формировать обоснования (расчеты) к показателям плана ФХД. Причем как по выплатам, так и по поступлениям. Правила формирования обоснований прописаны в разделе III приказа № 186н. Однако форм обоснований (расчетов) показателей по выплатам, которые приведены в приказе № 81н, в новой инструкции нет. Поэтому, если учредитель не установит формы обоснований к плану ФХД, учреждению придется разработать их самостоятельно.

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