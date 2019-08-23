2823 августа 2019

Какие результаты дал мониторинг «Зарплата и нагрузка учителя»? Где учителям платят меньше всего, а какие регионы являются лидерами по оплате труда?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Общероссийский народный фронт и фонд «Национальные ресурсы образования» провели мониторинг «Зарплата и нагрузка учителя» уже во второй раз. В этом году в опросе приняли участие более 3000 педагогов из 82 регионов России. В среднем учителя по-прежнему трудятся фактически по 70 часов в неделю. Половина этого времени — уроки и воспитательная работа, остальное — документация, работа с родителями, методическая подготовка. На 10 процентов по сравнению с прошлым годом увеличилось число учителей, работающих по совместительству методистом, библиотекарем, педагогом-психологом или социальным педагогом, — сегодня это каждый четвертый респондент. При этом 28 процентов учителей признаются, что на ежедневные расходы им денег хватает, а покупка одежды и другие затраты даются уже непросто.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.