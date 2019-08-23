Общероссийский народный фронт и фонд «Национальные ресурсы образования» провели мониторинг «Зарплата и нагрузка учителя» уже во второй раз. В этом году в опросе приняли участие более 3000 педагогов из 82 регионов России. В среднем учителя по-прежнему трудятся фактически по 70 часов в неделю. Половина этого времени — уроки и воспитательная работа, остальное — документация, работа с родителями, методическая подготовка. На 10 процентов по сравнению с прошлым годом увеличилось число учителей, работающих по совместительству методистом, библиотекарем, педагогом-психологом или социальным педагогом, — сегодня это каждый четвертый респондент. При этом 28 процентов учителей признаются, что на ежедневные расходы им денег хватает, а покупка одежды и другие затраты даются уже непросто.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>