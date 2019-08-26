926 августа 2019

В прошлом году запустили по телевидению рекламный ролик наших товаров. Конкуренты пожаловались в антимонопольную службу, и нам выдали предписание за нарушение в размещении рекламы. Надо ли теперь убирать из расходов стоимость создания ролика?

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отвечает:

Вы можете оставить расходы, если готовы к спорам с инспекторами.

Скачайте подсказку: как отразить в бухучете и при налогообложении расходы на рекламу >>

Кодекс разрешает учитывать экономически обоснованные расходы. Поэтому для затрат на рекламу главное — направлена ли она на привлечение клиентов и приносит ли экономическую выгоду. В НК не сказано, что компания не вправе учитывать расходы на рекламу, которую разместила с нарушением закона. Но некоторые инспекторы считают траты на незаконную рекламу необоснованными. Если инспекция снимет расходы, защитить их получится в суде (постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.02.2015 № Ф05-621/2015).

Доначисление налога на прибыль — не единственная проблема, которая возникнет у компании из-за нарушений в размещении рекламы. Если организация привлекает клиентов запрещенными приемами либо не получила нужных согласований на размещение, ФАС вправе оштрафовать компанию на сумму до 500 тыс. руб., а директора — до 20 тыс. руб. (ч. 1 ст. 14.3 КоАП).

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