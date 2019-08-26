Нет, не может. Перечень оснований для увольнения закрытый (ст. 77 ТК). В нем отсутствует несоответствие профстандарту. Этот вывод подтверждает и Минтруд (п. 10 письма от 04.04.2016 № 14-0/10/13-2253). Другое дело, если сотрудник работает в ПАО. В такой компании руководитель вправе отстранить от работы бухгалтера, который не прошел аттестацию (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК).

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