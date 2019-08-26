Изменения в план вносят через уточнение обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат. Кроме случаев, предусмотренных в пункте 15приказа № 186н. Например, при возврате дебиторской задолженности прошлых лет, уплате штрафов.

Как запланировать закупку по Закону № 44-ФЗ

Изменения в план поступлений и выплат на эти суммы вносят на основании платежного поручения контрагента, исполнительного листа, требования налогового органа об уплате пеней, решения о привлечении к административной ответственности. В новых требованиях предусмотрены конкретные изменения, которые необходимо внести в план ФХД в случае реорганизации учреждения.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>