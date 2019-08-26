2526 августа 2019

Что необходимо учитывать при внесении изменений в план ФХД по новым требованиям?

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Изменения в план вносят через уточнение обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат. Кроме случаев, предусмотренных в пункте 15приказа № 186н. Например, при возврате дебиторской задолженности прошлых лет, уплате штрафов.

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Изменения в план поступлений и выплат на эти суммы вносят на основании платежного поручения контрагента, исполнительного листа, требования налогового органа об уплате пеней, решения о привлечении к административной ответственности. В новых требованиях предусмотрены конкретные изменения, которые необходимо внести в план ФХД в случае реорганизации учреждения.

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