1813 сентября 2019

Некоторые инспекторы высылают запрос на бумаге, если компания в течение следующего дня после отправки электронного требования не подтвердила его прием. Считается, что компания получит требование на бумаге на шестой день после отправки. Надо ли в таком случае отправлять квитанцию о приеме?

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отвечает:

Да, это стоит сделать.

Образцы ответов на требования налоговой инспекции

Налогоплательщик обязан отправить квитанцию о приеме, если получил требование от налоговой [п. 5.1 ст. 23 НК]. В НК ни для кого нет исключений. Поэтому, даже если налоговики продублировали требование на бумаге, все равно надо подтвердить прием. Если этого не сделать, инспекция вправе заблокировать расчетный счет [подп. 1.1 п. 3 ст. 76 НК].

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