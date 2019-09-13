Да, это стоит сделать.

Образцы ответов на требования налоговой инспекции

Налогоплательщик обязан отправить квитанцию о приеме, если получил требование от налоговой [п. 5.1 ст. 23 НК]. В НК ни для кого нет исключений. Поэтому, даже если налоговики продублировали требование на бумаге, все равно надо подтвердить прием. Если этого не сделать, инспекция вправе заблокировать расчетный счет [подп. 1.1 п. 3 ст. 76 НК].

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