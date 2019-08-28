Чтобы оценить бюджетный риск, сначала нужно оценить вероятность наступления события, которое может негативно повлиять на выполнение внутренней бюджетной процедуры. Затем — степень влияния такого события. То есть величину отклонения от целевых значений показателей качества исполнения бюджетных полномочий и государственной программы, величину причиненного ущерба, или искажения бюджетной отчетности.

Определить, к какой категории риска относится деятельность

После этого по каждому критерию нужно определить значение: низкое, среднее или высокое. Бюджетный риск признается значимым, если значение хотя бы одного из критериев будет высоким либо значения обоих критериев — средними. В карты внутреннего финансового контроля включают операции только со значимыми бюджетными рисками.

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