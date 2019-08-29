Налоговики не обязаны ориентироваться на график работы материально ответственных сотрудников.

Подсказка: в каких случаях инспекторы могут провести выездную налоговую проверку >>

Инспекторы должны проверять компанию в ее рабочее время согласно внутреннему распорядку. Но при инвентаризации имущества должен присутствовать материально ответственный сотрудник [п. 2.2 Положения, утв. приказом Минфина от 10.03.1999 № 20н, МНС № ГБ-3-04/39]. При этом задача компании — обеспечить присутствие материально ответственных сотрудников при инвентаризации [решение Верховного суда от 24.11.2015 № АКПИ15-1111].

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