Да. Правила содержат нормы, которые устанавливают возможность применения автоматизированных информационных систем (АИС). Их используют при формировании, утверждении и актуализации карт внутреннего финансового контроля, перечня мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур. Также применение АИС предусмотрено при ведении, учете и хранении регистров (журналов) внутреннего финансового контроля. Порядок устанавливает главный администратор бюджетных средств, администратор бюджетных средств (п. 15, 22, 23постановления № 193).

Кто контролирует закупки

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