829 августа 2019

Содержатся ли в действующих Правилах внутреннего финансового контроля и аудита требования по применению автоматизированных информационных систем?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Да. Правила содержат нормы, которые устанавливают возможность применения автоматизированных информационных систем (АИС). Их используют при формировании, утверждении и актуализации карт внутреннего финансового контроля, перечня мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур. Также применение АИС предусмотрено при ведении, учете и хранении регистров (журналов) внутреннего финансового контроля. Порядок устанавливает главный администратор бюджетных средств, администратор бюджетных средств (п. 15, 22, 23постановления № 193).

Кто контролирует закупки

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

<

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.