Да, но вероятнее всего для этого потребуется обращаться в суд.

Проверить сведения об организации в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Стоит написать возражения на акт. В нем надо отразить уважительные причины, по которым компания не представила информацию. В том числе необходимо сообщить, что не заключали договор с организацией, по которой налоговики запросили сведения. Проверяющие должны снизить штраф минимум в два раза [п. 3 ст. 114 НК]. Но, чтобы не терять времени на споры, проще коротко ответить на требование.

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