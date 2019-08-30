1230 августа 2019

Компания не могла представить сведения об организации, так как их у нее не было. Возможно отменить штраф или хотя бы снизить его?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Да, но вероятнее всего для этого потребуется обращаться в суд.

Проверить сведения об организации в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Стоит написать возражения на акт. В нем надо отразить уважительные причины, по которым компания не представила информацию. В том числе необходимо сообщить, что не заключали договор с организацией, по которой налоговики запросили сведения. Проверяющие должны снизить штраф минимум в два раза [п. 3 ст. 114 НК]. Но, чтобы не терять времени на споры, проще коротко ответить на требование.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.