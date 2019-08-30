4630 августа 2019

Как трудовая инспекция узнает о том, что строительная компания не провела спецоценку?

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отвечает:

Источников информации несколько. Среди них и выездные проверки, и данные мониторинга Федеральной государственной информационной системы результатов спецоценки, и запрос данных из ФСС и ПФР. Организации обязаны публиковать на своих официальных сайтах отчеты с результатами спецоценки в течение 30 дней после ее проведения (п. 6 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»). Также отчеты о спецоценке компании-оценщики размещают в Государственной информационной системе результатов оценки труда. Инспекции постоянно мониторят сайты. Отсутствие отчета о спецоценке – повод для внеплановой проверки компании.

Подсказка: как провести специальную оценку условий труда >>

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