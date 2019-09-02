Ответ зависит от того, с какой целью сотрудник упаковал багаж.

Работодатель обязан компенсировать сотруднику расходы, которые возникли во время командировки (ст. 166, 168 ТК). К примеру, стоимость авиабилетов, проживание в гостинице и др. Но в случае с тратами на упаковку багажа необходимо определить, в чьих интересах сотрудник заказал услугу в аэропорту.

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Если сотрудник упаковал багаж, чтобы сохранить имущество организации, не включайте компенсацию в доходы работника. С выплаты не исчисляйте НДФЛ и взносы. Судьи признают, что это законно. Тем более если работодатель сам обязал сотрудников упаковывать багаж, чтобы защитить имущество компании в служебной поездке (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 29.07.2013 № А27-19460/2012).

Если сотрудник упаковал личный багаж, безопаснее включить компенсацию в базу по НДФЛ и взносам. Иначе возникнут споры с инспекцией. Но компания может выиграть спор, если в коллективном договоре или в положении о командировках пропишет условия о возмещении расходов на упаковку багажа. Тогда сумму, которую компенсировали сотруднику, можно не облагать взносами и НДФЛ. Этой позиции придерживаются судьи (постановления ФАС Дальневосточного округа от 16.06.2014 № Ф03-1879/2014, Западно-Сибирского округа от 16.01.2014 № А27-6171/2013).

Можно как аргумент в защиту привести практику по взысканию судебных расходов. Судьи признают, что проигравшая сторона должна компенсировать стоимость упаковки багажа представителей, ведь это траты, связанные с командировкой. То есть с тем обстоятельством, что сотрудники исполняют трудовые функции не на рабочем месте, а в поездке (постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.04.2015 № Ф05-4259/2014).

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