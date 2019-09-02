Можно ли избежать штрафа, если учреждение не успело перейти на ККТ?

Учреждение может избежать ответственности за неприменение ККТ. Для этого в добровольном порядке направьте в налоговую инспекцию заявление о нарушении. К заявлению приложите документы, которые подтверждают факт нарушения. Но есть одна особенность. Штраф не выпишут, только если на момент подачи заявления инспекция не знала о нарушении, а учреждение успело его устранить (ст. 14.5 КоАП).

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Если штрафа не удалось избежать, его размер для учреждения составит от 75 до 100 процентов суммы расчета, но не менее 30 000 руб. Для руководителя — от 25 до 50 процентов суммы расчета, но не менее 10 000 руб. (ч. 2 ст. 14.5 КоАП). Нарушите повторно — помимо штрафа, работу учреждения приостановят на срок до 90 суток, а руководителя дисквалифицируют на срок от года до двух лет. Но такое наказание применят, если сумма расчетов без ККТ составит 1 000 000 руб. и более (ч. 3 ст. 14.5 КоАП).

Инспекторы могут оштрафовать и за то, что учреждение не выдало покупателю чек. За это организации придется заплатить 10 000 руб., а должностному лицу — 2000 руб. (ч. 6 ст. 14.5 КоАП). Причем наказать могут сразу нескольких виновных. Например, оштрафуют учреждение, его руководителя и кассира.

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