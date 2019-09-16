Для начала заявите в полицию об утере или хищении онлайн-кассы. Получите справку, которая подтвердит, что компания подала заявление об утере. В заявлении о снятии кассы с учета укажите, что представляете его в связи с утерей ККТ (приложение № 2 к приказу ФНС от 29.05.2017 № ММВ-7-20/484). Подать его можно через личный кабинет на сайте nalog.ru.

Кому надо и не надо применять онлайн-кассы с 1 июля 2019 года: полный список >>

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