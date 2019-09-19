5019 сентября 2019

Кассир в магазине пробивает чеки, и в них стоит его имя. По вечерам, после того как магазин закрывается, курьер доставляет товары и по этой же кассе пробивает чеки. Чье имя должно быть в чеках?

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отвечает:

В чеке должно быть имя того работника, который принял у покупателя деньги за товар, работу или услугу и пробил чек (п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ). Это значит, что при продаже в магазине в чеке нужны фамилия и должность кассира. Если же компания доставила товар с курьером, он принял у покупателя оплату и пробил чек, укажите фамилию и должность курьера.

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